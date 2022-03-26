Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, ранее представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28-30 марта.

Затем стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.