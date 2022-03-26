Из Мариуполя после блокады удалось эвакуировать 150 тысяч человек, в блокаде остаются еще порядка 170 тысяч, почти 5 тысяч человек погибли, по предварительным подсчетам. Об этом говорится в статистике, опубликованной украинскими властями по Мариуполю по состоянию на 27.03.2022, пишет «Украинская правда».

Город находится в осаде 28 суток, с 1 марта.

По примерной оценке властей по состоянию на 27 марта погибли почти 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

До блокады из приморского города выехали до 140 тысяч.