Гуманитарная катастрофа в Чернигове

Он рассказал, что город находится в окружении без возможности устроить гуманитарные коридоры и увезти раненых.

В Чернигове началась гуманитарная катастрофа. В городе нет электроэнергии, водоснабжения, продовольствия и лекарств. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в ходе брифинга.

Атрошенко отметил, что хоть как-то поддерживать жизнь горожан помогают волонтеры.

"В городе нет постоянной электроэнергии, воду мы развозим в тех емкостях, которые находим. Более-менее ситуация с доставкой воды в микрорайоны... Еще не нормально, но налаживаем. Волонтеры работают, это мужественные люди, которые находят все возможности, чтобы в близости к зоне столкновения ВСУ и России при обстрелах доставлять медикаменты и все необходимое", - говорит Атрошенко.

Жители пытаются сообщить о ситуации в городе и просят обратить внимание СМИ на то, что происходит в Чернигове.

"Люди выкапывают туалеты на улице, на кострах как-то варят еду, врачи оперируют при освещении от генераторов, которые нет возможности уже заправить бензином. О том, как разрушен город и речи нет...", – отмечается в одном из таких сообщений.