Британский эксперт: цель России - медленный и методичный захват городов Украины

Россия задействовала большую часть стянутых на границы своих сил, и теперь большая их часть находится на территории Украины; Россия не сможет перегруппировать войска за пределами страны. Русская служба BBC указывает, что так считает научный сотрудник лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джек Уотлинг.

"Дальнейший прогресс с территориальной точки зрения зависит от того, где они (российские войска - ред.) сосредоточат основные усилия в плане ресурсов и логистики, - говорит Уотлинг. - На данный момент, судя по всему, это юг Украины, где они пытаются завершить битву за Мариуполь, а затем обойти фланг украинских воинских частей в Донбассе, чтобы попытаться отрезать их, таким образом продвигаясь на север".

По мнению Уотлинга, российские войска застопорились между Херсоном и Николаевом и что, вероятно, они не смогут добиться значительного прогресса на этих фронтах. Они могут, считает Уотлинг, сосредоточиться на продвижении из Крыма на север вдоль реки Днепр, чтобы попытаться окружить район, где находятся одни из лучших подразделений Украины.

"Поскольку у российских войск очень слабая мотивация, поскольку у них нет численной мощи, чтобы взять эти города штурмом, они окружают их и морят людей голодом, постепенно сравнивая город с землей при помощи артиллерии", - констатирует Уотлинг.

Таким образом, основная цель РФ на данный момент - очень медленный и методичный захват городов один за другим, заключает он.