«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе». Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

По словам министра, в направлении Мариуполя и в самом города бойцы из Чеченской Республики уже несколько недель активно выполняют боевые задачи.

«Для всех них Рамзан Кадыров является боевым командиром. Поскольку именно Рамзан Ахматович занимался планированием и проведением, при своем непосредственном участии, большого количества боевых спецопераций на территории Чечни против международных террористов и экстремистов. С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится Рамзан Ахматович Кадыров, который привез дополнительное техническое оснащение», - заявил Дудаев.