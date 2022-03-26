В Чечне заявили, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенант. Об этом в понедельник заявил глава парламента ЧР Магомед Даудов.

Поздравления по случаю присуждения звания он написал в соцсети, высказав мнение, что глава региона является примером истинного служения народу и стране, пишет «Московский комсомолец».

При этом, отмечает издание, на сайте Кремля указ о новом звании для Кадырова пока не публиковался.