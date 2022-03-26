Минобороны Украины: россияне уничтожают мосты и блокируют Чернигов

Российские войска уничтожили несколько мостов и продолжают блокировать Чернигов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНИАН.

По его словам, российская армия проводит «перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения ее огневого поражения... продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры».

По словам Мотузяника, на этом направлении россияне сосредоточили усилия на закреплении и удержании ранее занимаемых рубежей.

«По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через р. Снов. Кроме того, уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин», - сообщил спикер украинского Минобороны.