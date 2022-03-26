Глава украинской разведки: мы знали о нападении России еще в ноябре

Глава Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Украина знала о подготовке нападении со стороны России в ноябре прошлого года, передает УНИАН.

«До и после начала военных действий источники в России предоставили украинской разведке много информации о планах России», - сказал Буданов, уточнив, что речь идет и об источниках в Кремле.

«У нас есть источники, много источников, которые работают на нас. В армии, в политических кругах, а также в администрации президента. Благодаря успешной операции киберразведки Украина также смогла получить доступ ко всему военному оборонному комплексу в России. Благодаря полученным данным планы Кремля удалось сломать», - заявил он.