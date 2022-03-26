В МЧС Армении проходят обыски, сам министр «ушел в отпуск»

Служба национальной безопасности Армении проводит обыски в МЧС страны, передает газета Hraparak.

Отмечается, что обыск ведется в кабинете советника министра Андраника Пилояна. Издание утверждает, что по имеющимся у него сведениям, мишенью является сам министр Пилоян.

«Следственные действия осуществляются в рамках уголовного дела, расследуемого в комитете. Другие данные невозможно предоставить на данный момент, исходя из интересов предварительного следствия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Сам глава МЧС Андраник Пилоян отправился в отпуск с 28 марта по 14 апреля включительно. Пилояна будет заменять его первый заместитель Армен Памбухчян.

Ранее армянские СМИ сообщили о намерении премьер-министра Никола Пашиняна назначить Памбухчяна главой МЧС.