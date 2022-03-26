Президент Украины Владимир Зеленский позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе беседы президент Владимир Зеленский проинформировал главу азербайджанского государства о ситуации в Украине. Президенты двух стран отметили важность создания гуманитарных коридоров и продолжения мирных переговоров, отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанную Украине гуманитарную помощь.

В свою очередь президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда придает большое значение гуманитарным вопросам и относится к ним с особым вниманием.