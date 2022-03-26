Путин не готов идти на компромиссы reuters
«Президент России Владимир Путин, видимо, не готов идти на компромиссы, чтобы прекратить войну в Украине». Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в комментарии Reuters.
«Президент России Владимир Путин, видимо, не готов идти на компромиссы, чтобы прекратить войну в Украине». Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в комментарии Reuters.
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