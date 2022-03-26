Александр Невзоров связался с «Азовом»: «Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеют отношения

Российский журналист, публицист Александр Невзоров, в отношении которого Следственный комитет РФ завел уголовное дело о «военных фейках», сообщил в Telegram, что связался с украинским полком «Азов».



«Всегда во всем приходится разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» полк «Азов». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало обращение к России», - написал Невзоров.

Российский журналист опубликовал обращение полка «Азов» к россиянам. «Сегодня весь мир живет во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей «русского мира». Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается правда. А правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность – защищать ее. На переднем краю этой обороны стоит «Азов», - говорится в заявлении полка.