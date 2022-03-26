Олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию, чтобы передать Владимиру Путину рукописную записку от украинского лидера Владимира Зеленского, с условиями мира от Украины, но Путин на это ответил «Передайте ему, что я их разобью». Об этом говорится в материале Daily Mail.

Британский таблоид сообщает, что Абрамович «летал между Стамбулом, Москвой и Киевом», выступая в качестве посредника между Зеленским и Путиным.

Абрамович в Стамбуле встретился с нардепом и членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калыном. Как пишет Daily Mail, «похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе».

Калын выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у России, как это было у Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год. Издание пишет, что Путин якобы рассматривает такой вариант.