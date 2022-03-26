Wall Street Journal и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить
У российского бизнесмена Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве ранее в этом месяце появились симптомы отравления, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Об этом пишет Русская служба BBC.
Отмечается, что вскоре после этого издание Bellingcat в своем твиттер подтвердило информацию Wall Street Journal.
Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер пишут, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет. Представитель президента Украины Владимира Зеленского сказал, что ему неизвестно о подобном происшествии.
Из статьи американской газеты следует, что Абрамович уже после начала войны посещал не только Киев, но и Львов, а также встречался лично с Зеленским (у него подобных симптомов не было).
Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и воздействие электромагнитного излучения.
BBC отмечает, что Wall Street Journal в обновленной версии своей статьи пишет, что расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat.
По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно. «Это не была попытка убийства, просто предупреждение», - цитирует Грозева WSJ.
Тем временем телеграм-канал Faridaily журналистки Фариды Рустамовой, в прошлом работавшей и на Русской службе BBC, сообщает, что ее источники подтверждают, что Абрамович испытывал описанные симптомы около двух недель назад, у него также на несколько часов пропало зрение. Сейчас и он, и другие пострадавшие в порядке.