Wall Street Journal и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить

Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер пишут, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках. Их состояние позже улучшилось, угрозы для жизни нет. Представитель президента Украины Владимира Зеленского сказал, что ему неизвестно о подобном происшествии.

У российского бизнесмена Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве ранее в этом месяце появились симптомы отравления, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Об этом пишет Русская служба BBC.

Из статьи американской газеты следует, что Абрамович уже после начала войны посещал не только Киев, но и Львов, а также встречался лично с Зеленским (у него подобных симптомов не было).

Источники Wall Street Journal считают, что отравление подстроили некие силы в Москве, желающие сорвать переговоры. Газета также опросила западных экспертов, которые допустили как отравление каким-то химическим или биологическим средством, так и воздействие электромагнитного излучения.

BBC отмечает, что Wall Street Journal в обновленной версии своей статьи пишет, что расследованием, выявившим эти факты, руководил Христо Грозев из Bellingcat.

По словам Грозева, которые приводит Wall Street Journal, своевременно взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, оказалось невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и украинских переговорщиков, выявить следы яда было уже невозможно. «Это не была попытка убийства, просто предупреждение», - цитирует Грозева WSJ.

Тем временем телеграм-канал Faridaily журналистки Фариды Рустамовой, в прошлом работавшей и на Русской службе BBC, сообщает, что ее источники подтверждают, что Абрамович испытывал описанные симптомы около двух недель назад, у него также на несколько часов пропало зрение. Сейчас и он, и другие пострадавшие в порядке.