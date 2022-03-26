МИД Азербайджана отвечает Армении

«Решительно отвергаем абсолютно необоснованное и клеветническое заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Еще раз напоминаем армянской стороне, что комментарии, сделанные Арменией в отношении суверенных территорий Азербайджана, являются попыткой вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Для Армении, которая около 30 лет удерживала под оккупацией часть территорий Азербайджана, подвергла этнической чистке более одного миллиона азербайджанцев, нарушение международного права, видимо, стало привычкой», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что обвиняющая Азербайджан в невыполнении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения, несмотря на возможности сотрудничества, возникшие в регионе с окончанием конфликта, нарушает положения подписанного совместного заявления и наносит удар по процессу нормализации отношений между двумя странами.