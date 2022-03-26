МИД Азербайджана отвечает Армении
«Решительно отвергаем абсолютно необоснованное и клеветническое заявление МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Еще раз напоминаем армянской стороне, что комментарии, сделанные Арменией в отношении суверенных территорий Азербайджана, являются попыткой вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Для Армении, которая около 30 лет удерживала под оккупацией часть территорий Азербайджана, подвергла этнической чистке более одного миллиона азербайджанцев, нарушение международного права, видимо, стало привычкой», - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что обвиняющая Азербайджан в невыполнении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения, несмотря на возможности сотрудничества, возникшие в регионе с окончанием конфликта, нарушает положения подписанного совместного заявления и наносит удар по процессу нормализации отношений между двумя странами.
«Именно Армения на постконфликтном этапе продолжает открытые территориальные претензии к Азербайджану и поднимает эту тему в том числе на уровне МИД, в каждом своем заявлении в связи с Карабахским регионом Азербайджана. Именно Армения, вопреки пункту 4 трехстороннего заявления, до сих пор не выводит из региона остатки армянских вооруженных сил, а также, нарушая пункт 6 заявления, продолжает направлять своих военнослужащих в регион через Лачинский коридор. Этот факт был подтвержден и в международных СМИ», - сказано в заявлении МИД АР.
В министерстве особо отметили, что требование азербайджанской стороны касается не граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе страны, а именно, как и предусмотрено трехсторонним заявлением, остатков незаконных армянских военных формирований.
«Попытки МИД Армении целенаправленно исказить этот вопрос и представить это как «этническую чистку» разоблачают истинные намерения Армении. На каком основании Армения, почти 30 лет удерживавшая Нахчыванскую АР Азербайджана в газовой блокаде, осуществившая экоцид и культурцид в Карабахском регионе Азербайджана и препятствовавшая визиту на эти территории международных миссий, сейчас выступает с обращением к международному сообществу?! Армения, должна понять, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трехстороннего заявления.
Что касается вопросов о временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворцев, об этом подробно говорилось в соответствующих заявлениях министерства обороны Азербайджана», - подчеркнули в ведомстве.