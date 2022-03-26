ВС России обстреляли Харьков кассетными бомбами

«Российские военные во время обстрела жилых кварталов Харькова из реактивной артиллерии применили кассетные боеприпасы». Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов, передает «Новое время».

Он отметил, что на сегодняшний день зафиксировано около 180 обстрелов из РСЗО, в том числе из типа «Смерч».

«Это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы», - написал он в Telegram.