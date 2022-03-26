Европейский банк реконструкции и развития закрывает офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, передает РБК.
Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, передает РБК.
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