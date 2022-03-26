Зеленский: Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной
Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить Украину горючим для посевной в период военного положения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.
«Провел переговоры с президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной», – говорится в сообщении президента Украины.
Провів переговори з Президентом Азербайджану @azpresident. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022