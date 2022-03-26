В Дубае состоялся Форум малого и среднего бизнеса Азербайджан – ОАЭ

В пресс-службе Минтруда сообщили, что, выступая на мероприятии, Сахиль Бабаев рассказал о реализуемых в Азербайджане социальных реформах, программе самозанятости, деятельности центров DOST, механизмах электронного назначения социальных выплат. Министр подчеркнул, что инновационные достижения способствовали повышению качества и модернизации социальных услуг.

В рамках XI ежегодной инвестиционной конференции на тему «Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего» 28 марта в Дубае в азербайджанском павильоне на выставке Dubai Expo 2020 состоялся Форум малого и среднего бизнеса Азербайджан – ОАЭ. На конференции выступил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Сахиль Бабаев отметил, что за последние три года в Азербайджане реализовано три пакета социальных реформ на 6,5 миллиарда манатов в год (около 3,8 миллиарда долларов США), охвативших половину населения страны. Министр подчеркнул, что в результате этих реформ социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия выросла в 2,2 раза, средняя пенсия – на 60 процентов, минимальная заработная плата повысилась в 2,3 раза, годовой фонд заработной платы увеличился более чем в два раза.

Сахиль Бабаев отметил, что за последние 5 лет при поддержке программы самозанятости более 48 тысяч семей создали свои хозяйства и предприятия, привлечение к этой программе Всемирного банка, Программы развития ООН, различных бизнес-структур позволило повысить успешность этой программы.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов рассказал о торгово-экономических связях между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничестве в области малого и среднего бизнеса с соответствующими ведомствами ОАЭ, поддержке, оказываемой агентством местным и иностранным бизнесменам.