Представитель Абрамовича подтвердил: у миллиардера были симптомы отравления

Представитель российского предпринимателя Романа Абрамовича подтвердил BBC, что миллиардер несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве испытывал симптомы отравления. Сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.

При этом представитель Абрамовича отказался подтверждать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.

Отметим, что ранее Wall Street Journal и Bellingcat сообщали, что у российского бизнесмена Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной о прекращении огня, и у переговорщиков с украинской стороны после встречи в Киеве ранее в этом месяце появились симптомы отравления. Корреспонденты Wall Street Journal Ярослав Трофимов и Макс Колчестер писали, что у Абрамовича и двоих членов украинской делегации наблюдалось покраснение глаз, постоянное и болезненное слезовыделение, а также отслоение кожи на лице и руках. Также журналист New Lines Magazine Майкл Вайс подтвердил информацию Wall Street Journal об отравлении Романа Абрамовича. По словам Вайса, Абрамович после этого “был госпитализирован в Стамбуле”.