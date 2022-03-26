Генштаб Украины: Россия наращивает силы вокруг Киева, Херсон и Мариуполь обороняются
Генеральный штаб ВС Украины заявил, что основные усилия российских войск сосредоточены на попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
«Российское командование прилагает максимум усилий, чтобы удержать временно занятые украинские территории. Чтобы восполнить потери личного состава, российские военкоматы продолжают набор граждан для формирования так называемых подразделений «добровольцев», которые должны будут обеспечивать «порядок» на занятых территориях. Основные требования – удовлетворительное состояние здоровья, берут людей без опыта воинской службы и людей со снятой судимостью», - говорится в сводке Генштаба.
Также ведомство заявило, что российские войска продолжают наращивать силы вокруг Киева, несмотря на заявления министерства обороны и генштаба России о смене планов.
«Российские войска безуспешно пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев. ВС Украины продолжают оборону Мариуполя, украинские защитники сдерживают наступление противника на других направлениях.
Херсон оказывает значительное сопротивление, россиянам приходится сосредотачивать все больше военных и Росгвардии, чтобы удержать город под контролем.
Для участия в войне в аннексированный Крым перебросили около 150 человек из Южной Осетии. Также среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию.
Российские оборонные предприятия, которые участвуют в производстве ракет, теперь работают круглосуточно – это свидетельствует о том, что у противника значительно сократился ракетный арсенал. Благодаря международным санкциям и запрету на поставку высокотехнологичной продукции в Россию в ближайшей перспективе страна не сможет производить высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование – важный компонент процесса производства ракет», - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.