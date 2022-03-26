Генштаб Украины: Россия наращивает силы вокруг Киева, Херсон и Мариуполь обороняются

Генеральный штаб ВС Украины заявил, что основные усилия российских войск сосредоточены на попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Российское командование прилагает максимум усилий, чтобы удержать временно занятые украинские территории. Чтобы восполнить потери личного состава, российские военкоматы продолжают набор граждан для формирования так называемых подразделений «добровольцев», которые должны будут обеспечивать «порядок» на занятых территориях. Основные требования – удовлетворительное состояние здоровья, берут людей без опыта воинской службы и людей со снятой судимостью», - говорится в сводке Генштаба.

Также ведомство заявило, что российские войска продолжают наращивать силы вокруг Киева, несмотря на заявления министерства обороны и генштаба России о смене планов.

«Российские войска безуспешно пытаются занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев. ВС Украины продолжают оборону Мариуполя, украинские защитники сдерживают наступление противника на других направлениях.