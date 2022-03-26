Киев поблагодарил Анкару за организацию переговоров Украины и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу запланированный новый раунд украинско-российских переговоров о прекращении огня, который примет Турция.

«Благодарен Турции за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что при турецком посредничестве эти переговоры принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности», - написал Кулеба в Twitter.

По сообщениям турецких СМИ, переговоры украинской и российской делегаций пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле. Предполагаемое время начала переговоров – 10:30. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами, возможно, проведет короткую встречу с делегациями.