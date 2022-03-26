«Азеригаз» придет с «Открытым микрофоном» и в Ширван

Производственное объединение «Азеригаз» в рамках акции «Открытый микрофон» проведет очередную встречу в городе Ширван, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.

Отмечается, что акция будет организована по адресу: город Ширван, проспект Истиглалият, 10 (перед административным зданием Исполнительной власти города).

Во вторник, 29 марта, с 12:00 до 14:00 проблемы и предложения граждан будут выслушаны индивидуально.

«Граждане могут использовать возможности акции «Открытый микрофон», рассказывая о своих проблемах или выдвинув свои предложения», - заявили в «Азеригаз».