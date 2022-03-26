Еврокомиссия призвала отозвать «золотые паспорта» у попавших под санкции россиян и белорусов

Еврокомиссия выпустила рекомендации странам Евросоюза отменить любые существующие схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции – выдачу так называемых «золотых паспортов», особенно это касается граждан России или Беларуси, попавших под санкции ЕС, передает Интерфакс.

«Мы считаем, что торговля гражданством через «золотые паспорта» является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы предоставления гражданства за инвестиции», - заявил член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В свою очередь член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон потребовала серьезных проверок в Шенгенской зоне, чтобы убедиться, что нет злоупотреблений правом передвигаться по ней. «Золотые виды на жительство», выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС, должны быть аннулированы», - заявила еврокомиссар.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, что принятые рекомендации направлены вообще против практики как таковой выдачи «золотых паспортов» и «золотых видов на жительство».