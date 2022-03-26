Гаджи Алиев и еще трое азербайджанских борцов в финале чемпионата Европы

Сегодня в Будапеште стартовал чемпионат Европы по борьбе. В первый день соревнований на ковер вышли пятеро азербайджанских борцов вольного стиля. Четверо из них пробились в финал.

Лидер сборной Азербайджана, 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) победил соперников из Турции и Молдовы и вышел в финал, где встретится завтра с представителем Венгрии Исмаилом Мусикаевым.

Дебютант чемпионатов Европы Алиаббас Рзазаде (57 кг) одолел борцов из Испании, Болгарии и Грузии и тоже пробился в финал. Там его соперником будет Владимир Егоров из Северной Македонии.

Ашраф Аширов (79 кг) начал с победы над болгарским спортсменом. Затем он разгромил армянина Армана Авагяна – 11:0. А в полуфинале Ашраф победил грузина Владимира Гамкрелидзе. В финале ему будет противостоять грек Георгиос Кугиумцидис.

Также в финал пробился Магомедхан Магомедов (97 кг), победивший соперников из Литвы, Грузии и Польши. В схватке за золото он встретится с Владиславом Байцаевым из Венгрии.

И лишь Зиреддин Байрамов уступил в полуфинал грузинскому борцу и поборется за бронзу. До этого он победил венгра и македонца.

Финалы состоятся завтра вечером, а днем в борьбу вступят еще пять наших вольников – Ислам Базарганов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг).