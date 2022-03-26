В Германии считают, что «не может быть иллюзий по поводу России»

Россия не сможет победить в войне против Украины, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая на берлинском форуме Global Solutions Summit, передает Корреспондент.net.

Россияне, считает немецкий политик, поняли, что имеют дело с «другим Западом», ведь до этого не могли даже представить жесткость, с которой Запад отреагирует на вторжение в Украину.

Война, признал Линднер, заставила европейцев понять, что наибольшим приоритетом политики должно быть укрепление защиты. То же касается необходимости покончить с зависимостью от российских энергоносителей.

«Не может быть иллюзий по поводу России», - считает Линднер, заверив, что Запад не подвергнется шантажу Кремля, в частности, в том, что касается требования оплачивать импорт энергоносителей в рублях.