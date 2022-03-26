Financial Times: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине

Россия готова отказаться от большинства своих требований, с которых она начала войну в Украине, утверждает Financial Times со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно сообщению, Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.

Но, по словам источников FT, Москва готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни «демилитаризация», ни «денацификация», ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, утверждает газета.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые, по мысли авторов соглашения, должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, «близки к статье 5» Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.

При этом украинские и западные дипломаты допускают, что за готовностью России к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.