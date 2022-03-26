Киев назвал «красные линии» на переговорах с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский установил четкие «красные линии» для переговоров с российской стороной, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы не торгуем людьми, землей и суверенитетом», - цитирует Reuters слова Кулебы, сказанные им в Киеве во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей с визитом в Украину.

По словам Кулебы, Киев не пойдет на уступки по территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Министр также исключил прямой диалог с «Донецкой и Луганской народными республиками», потому что это не предусмотрено Минскими договоренностями, передает Deutsche Welle.

Украинский министр подчеркнул, что народ Украины всегда будет сам принимать решения по внешней политике государства и ее направлениям.