Байден о Путине и своих словах о нем: мне все равно, что он думает
«Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Владимира Путина каким-то образом». Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.
Также глава Белого дома отметил, что не собирается извиняться за свои слова, так как не сожалеет о сказанном.
«Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений».
Отвечая на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент сказал: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет».
Байден также сообщил, что не исключает возможность проведения им и президентом России Владимиром Путиным новой очной встречи, но считает, что перспектива организации потенциальных переговоров зависит от их повестки дня.
«Это зависит от того, о чем он хочет говорить», - заявил он.
Президент Соединенных Штатов заявил, что ему безразлична реакция президента Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России.
«Мне все равно, что он думает. Путин будет делать то, что хочет делать. С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка. На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», - утверждал Байден.