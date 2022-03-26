Байден о Путине и своих словах о нем: мне все равно, что он думает

«Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Владимира Путина каким-то образом». Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Также глава Белого дома отметил, что не собирается извиняться за свои слова, так как не сожалеет о сказанном.

«Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений».

Отвечая на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент сказал: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет».