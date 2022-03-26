Байден об ответе на возможную химическую атаку со стороны России

«Возможное использование Россией химического оружия в Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов». Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Президента попросили объяснить его недавние слова о том, что США в такой ситуации дали бы «соразмерный ответ».

«Это вызовет существенный ответ», - сказал он. Тогда сотрудник СМИ попросил главу государства уточнить, что именно это означает. «Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы», - заявил на это Байден. «Мир хочет знать», - возразил журналист. «Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ», - цитирует Байдена агентство ТАСС.