Reuters: российские военные на Чернобыльской АЭС подняли облака радиоактивной пыли

«Российские солдаты, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием «Рыжий лес», подняв облака радиоактивной пыли, передает Reuters со ссылкой на слова рабочих на месте происшествия.

По их словам, солдаты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств. Второй сотрудник станции сказал, что это было «самоубийственно» для солдат, потому что радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в их телах.

«Большая колонна военной техники проехала по дороге сразу за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо «Рыжего леса». Конвой поднял большой столб пыли. Многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня», - сообщил он.