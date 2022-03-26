Reuters: российские военные на Чернобыльской АЭС подняли облака радиоактивной пыли
«Российские солдаты, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием «Рыжий лес», подняв облака радиоактивной пыли, передает Reuters со ссылкой на слова рабочих на месте происшествия.
По их словам, солдаты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств. Второй сотрудник станции сказал, что это было «самоубийственно» для солдат, потому что радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в их телах.
«Большая колонна военной техники проехала по дороге сразу за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо «Рыжего леса». Конвой поднял большой столб пыли. Многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня», - сообщил он.
Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда в это время не находился на станции и не был свидетелем того, как российская колонна шла через «Рыжий лес», но он сказал, что свидетели рассказывали ему, что российские военные машины ездили повсюду вокруг зоны отчуждения и могли пройти через него.
Один из сотрудников сказал, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами на заводе.
«Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого блока Чернобыльской АЭС, они понятия не имели. Они понятия не имели, на каком объекте они находятся. Мы разговаривали с обычными солдатами. Все, что мы слышали от них, было: «Это критически важная инфраструктура». Вот и все», - сказал мужчина.