Зеленский назвал регионы Украины, где ситуация очень сложная

Ситуация на Донбассе, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и южных регионах Украины остается напряженной, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, передает УНН.

«Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной... техники не убеждают их, что так будет с каждым. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины – ситуация везде остается напряженной, очень сложной», - сказал президент Украины.