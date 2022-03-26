Председатель Харьковской областной Военной администрации Олег Синегубов сообщил, что мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с российскими военными, за что ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, передает УНН.

«Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города», - отметил Синегубов.

Также он добавил, что Верховная рада Украины ужесточила уголовную ответственность за государственную измену.