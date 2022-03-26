Зеленский заявил, что украинская армия наступает в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения сообщил, что украинская армия возвращает контроль над населенными пунктами в Киевской области, передает УНН.

«Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы. Благодарен каждому и каждой. Всем, кто работал на этот результат», - сказал он.

По словам Зеленского, российских войск продолжают оттеснять от Ирпеня и Киева, но говорить о безопасности в этой части области рано, так как бои продолжаются.

«Российские войска удерживают под своим контролем север Киевской области, имеют ресурсы и живую силу, пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни, сотни единиц сожженной и оставленной техники не убеждают их, что так будет с каждым», - добавил президент Украины.