Кремль: Россия чувствует себя «посреди войны» в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия существует в недружественной реальности, чувствует себя «посреди войны» в экономике и торговле, стране необходимо адаптироваться к новым условиям.

«Нам нужно адаптироваться к новым условиям. К сожалению, эти условия достаточно недружественные. Они для нас вражеские... Мы в России чувствуем себя посреди войны. Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке наших финансовых отношений. Нам нужно адаптироваться к новой реальности», - сказал Песков американскому каналу PBS.