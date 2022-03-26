В Турции требования России к Украине по Крыму и Донбассу назвали «нереалистичными»

«Это красные линии для украинцев по Крыму и Донбассу. И это правильно, потому что это напрямую касается территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы не признали аннексию Крыма, как и весь мир. Даже Китай не признал аннексию Крыма ...Им (россиянам) действительно стоит придумать какие-то другие идеи», - передает УНИАН слова Калына.

Представитель президента Турции добавил, что Эрдоган придерживается открытой линии связи со своими российскими и украинскими коллегами, чтобы помочь достичь прекращения огня, особенно с Россией.

На вопрос, слушает ли Путин Эрдогана, Калын ответил, что у президентов «давние отношения». «Конечно, президент РФ Путин прислушивается к президенту Турции Эрдогану, к его советам, идеям и предложениям. С их точки зрения, можно понять, что они не доверяют большинству стран НАТО, они не хотят с ними больше разговаривать, правильно это или нет. Однако такова реальность, что с российской стороной должен говорить кто-то, кому россияне тоже могут доверять. В противном случае эта война может длиться месяцы, годы, а мир не сможет позволить себе еще одну такую затяжную войну. И, конечно же, мы не можем позволить себе еще одну холодную войну», - добавил Калын.