Кремль: никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия
«У России нет планов применения ядерного оружия в Украине». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Ъ».
По его словам, в России никто даже не рассматривает подобную идею.
«Нет, я так не думаю. Но Владимир Путин достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех тех, кто собирается вмешаться», - сказал Песков в интервью американской телекомпании PBS.