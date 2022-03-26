Еще один надежный источник заявил о перегруппировке российских войск в Украине

За минувшие сутки существенных изменений на фронтах Украины не произошло. В Донбассе продолжились артиллерийские бои, местами - попытки атак. Так написал в своем Telegram-канале российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков), говоря о сложившейся в настоящее время ситуации в Украине.

Стрелков отмечает, что «наиболее напряженные бои шли в Мариуполе, в направлении на Курахово и южнее Изюма. ВКС (Воздушно-космические силы РФ - ред.) наносили удары по тыловым объектам и позициям артиллерии ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.)».

«Ждем завершения перегруппировки. Когда она закончится и начнется новое наступление - неизвестно», - заявлеяет российский военный.

Отметим, что ранее сообщалось, что украинские и западные дипломаты допускают, что за готовностью России к уступкам по Украине скрывается желание выиграть время, перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.