«Российская частная военная компания Вагнера переброшена на восток Украины». Об этом сообщает британская разведка в отчете, передает Liga.net.

По данным разведчиков Великобритании, Россия планирует задействовать более 1000 вагнеровцев, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций на востоке Украины.

«Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, скорее всего, была вынуждена перенаправить боевиков ЧВК «Вагнера» в Украину за счет операций в Африке и Сирии», - говорится в отчете.