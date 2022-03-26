Пентагон: приоритет России - захват Донбасса
Последние маневры российской армии на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования. Русская служба BBC пишет, что к такому мнению пришли в Пентагоне.
Согласно сообщению, наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.
Американские военные считают, что фокус российской армии на Донбассе может иметь три объяснения: намерение оцепить части Вооруженных сил Украины в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий; приобретение мощного козыря для будущих переговоров; общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.
По данным Пентагона, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее украинской столицы и в 55 км от центра города на востоке.