Пентагон: приоритет России - захват Донбасса

Последние маневры российской армии на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования. Русская служба BBC пишет, что к такому мнению пришли в Пентагоне.

Согласно сообщению, наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.