Россияне, обстреливая украинские города, концентрируются на хранилищах горючего. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

«Противник продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего, с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса. Нарушая международное гуманитарное право, в оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские войска терроризируют местных. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

ВСУ продолжают оборонные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех ВСУ успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях – успешные контратаки.