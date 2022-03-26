Российская ракета, которую накануне сбили в Дарницком районе столицы, попала в частный сектор. Один из пострадавших домов принадлежит бывшему премьер-министру Украины (1991-1992) Витольду Фокину. Эту информацию подтвердил сам Фокин в комментарии «Радио Свобода».

«Да, пострадал мой дом. Это обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разбило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу», - говорит он.

Фокин также выразил убеждение, что дом будет отстроен.