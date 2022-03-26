В Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра фото
Российская ракета, которую накануне сбили в Дарницком районе столицы, попала в частный сектор. Один из пострадавших домов принадлежит бывшему премьер-министру Украины (1991-1992) Витольду Фокину. Эту информацию подтвердил сам Фокин в комментарии «Радио Свобода».
«Да, пострадал мой дом. Это обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разбило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу», - говорит он.
Фокин также выразил убеждение, что дом будет отстроен.
«Там не такие большие повреждения. Сейчас мы где-то неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это нельзя сравнивать с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – это город моей мамы. И когда я смотрю на это, то сдержать слезы невозможно», - отметил бывший премьер.
Сообщается, что от обломков ракеты пострадало еще несколько домов – там выбило стекла, посекло фасады. Также пострадали автомобили и домашние животные. Обошлось без человеческих жертв.