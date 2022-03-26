Турция, Израиль и США провели переговоры о доставке газа из Иракского Курдистана в Европу через Турцию, сообщили официальные лица в беседе с Reuters.

«В свете последних событий в Украине сотрудничество по проекту газопровода EastMed с участием Турции может быть выходом ЕС для снижения зависимости от поставок российского газа. Однако, поскольку проект далек от реализации, Персидский залив является единственным реалистичным и оперативным вариантом для ЕС. Поставки природного газа из Ирана и Катара через Турцию являются жизнеспособным сценарием на данном этапе. Оба сценария, в которых Турция играет жизненно важную роль», – говорится в издании Modern Diplomacy о роли Турции в снижении зависимости ЕС от российского газа.