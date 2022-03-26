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«Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов. Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса Переговоры дали надежду всему миру. Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать», - заявил Эрдоган, обращаясь к украинской и российской делегациям.

* * * 10:59 Делегации России и Украины прибыли на переговоры в Стамбул, которые пройдут во Долмабахче. Турецкая сторона ждет счастливых новостей по их результатам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Продолжение конфликта никому не принесет пользы...Восстановление мира будет полезным для обеих сторон. Мы думаем, что вступаем в очень важный период, вы как делегации взяли на себя историческую ответственность, мы ждем от вас счастливых новостей», - отметил он, приветствуя делегации в Стамбуле.

* * * 10:51 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников российской и украинской делегаций перед началом переговоров в Стамбуле. Турция рассчитывает, что встреча между РФ и Украиной в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу. Ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины, заявил он. Эрдоган в ходе обращения к делегациям РФ и Украины призвал установить режим прекращения огня. Отметим, как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.