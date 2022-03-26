Стали известны подробности уничтожения российского десантного корабля в Бердянске

Российский десантный корабль «Саратов» в порту временно взятого под контроль российских войск Бердянска уничтожили из оружия, которое напрямую не приспособлено для ведения боя на море, рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает «Суспильне».

«Ситуация уникальна, потому что никто никогда не использовал такую систему оружия против кораблей. ВСУ с начала войны провели несколько таких операций. Это то, что мы «накрыли» ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля «Точку-У» - это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море использовано было ВСУ», - отметил Ягун.

По его словам, украинские военные активно получают развединформацию от населения оккупированных территорий.