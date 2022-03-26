Российские войска несут потери в Запорожской области

В Запорожской области бойцы территориальной обороны продолжают наносить российским войскам потери в живой силе и военной технике, сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.

Отмечается, что Силы обороны Запорожья и Запорожского края своими действиями сдерживают развитие наступления российских войск. На некоторых участках тероборона переходит к контратакам. «Вечером в понедельник подразделениями Сил обороны Запорожского края были уничтожены 6 россиян, 12 – ранены, уничтожены 3 автомобиля, 1 реактивная система залпового огня «Град» и один БПЛА «Орлан 10», - рассказал полковник ВСУ Арефьев.

Кроме того, на днях были уничтожены несколько единиц российской военной техники: в освобожденном селе Малиновка украинские военные уничтожили российский БТР-82, под Гуляйполем – взорвали боевую машину российских войск.