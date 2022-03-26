Российские войска продолжают наступление на Мариуполь, постоянно его обстреливая. Однако центр города остается под контролем Украины, говорится в сообщении Минобороны Британии.

"Украинские силы продолжают проводить локализованные контрнаступления к северо-западу от Киева, в том числе на Ирпень, Бучу и Гостомель. Эти атаки имели определенный успех, и войска РФ были отброшены с ряда позиций. Российские войска продолжают наступление на Мариуполь с непрерывными интенсивными обстрелами города, однако центр города остается под контролем Украины", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в других местах российские силы удерживают позиции блокирования, пытаясь реорганизовать и перезагрузить свои силы.