144 ребенка погибли в Украине за 34 дня войны

С начала войны России в Украине погибли 144 ребенка. Более 220 детей ранены, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в:

Киевской – 68,

Харьковской – 49,

Донецкой – 54,

Черниговской – 38,

Николаевской – 30,

Луганской – 28,

Запорожской – 22,

Житомирской – 15,

Сумской – 15,

Херсонской – 25 областях,

в Киеве – 16.

При этом в ведомстве отметили, что устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.