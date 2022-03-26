144 ребенка погибли в Украине за 34 дня войны
С начала войны России в Украине погибли 144 ребенка. Более 220 детей ранены, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Больше всего пострадало детей в:
Киевской – 68,
Харьковской – 49,
Донецкой – 54,
Черниговской – 38,
Николаевской – 30,
Луганской – 28,
Запорожской – 22,
Житомирской – 15,
Сумской – 15,
Херсонской – 25 областях,
в Киеве – 16.
При этом в ведомстве отметили, что устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.