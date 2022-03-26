Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 200 военных, 597 танков, 127 самолета и 129 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 29 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 17 200 человек,

• танков ‒ 597,

• ББМ – 1 710,

• артиллерийских систем – 303,

• РСЗО – 96,

• средств ПВО – 54,

• самолетов – 127,

• вертолетов – 129,

• автомобильной техники – 1178,

• кораблей/катеров – 7,

• цистерн с ГСМ – 73,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 71,

• специальной техники – 21.

• пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.