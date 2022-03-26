Генштаб ВСУ озвучил потери России в войне
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 200 военных, 597 танков, 127 самолета и 129 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 29 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 17 200 человек,
• танков ‒ 597,
• ББМ – 1 710,
• артиллерийских систем – 303,
• РСЗО – 96,
• средств ПВО – 54,
• самолетов – 127,
• вертолетов – 129,
• автомобильной техники – 1178,
• кораблей/катеров – 7,
• цистерн с ГСМ – 73,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 71,
• специальной техники – 21.
• пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.