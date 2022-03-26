Россия лишилась технологий добычи нефти: пятая нефтесервисная компания приостановила работу

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отменила все поставки оборудования в Россию из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

«Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации. <...> Calfrac также отменяет любые поставки запчастей и оборудования в Россию», — информирует компания.

Отмечается, что совет директоров и руководство Calfrac «глубоко разочарованы конфликтом в Украине».